سيناتور أمريكي: كوريا الشمالية لن تتخلى عن اسلحتها النووية!

جهينة نيوز

قال السيناتور الأمريكي ماركو روبيو إن كوريا الشمالية لن تتخلى أبدا عن برنامجها النووي، لافتا إلى أن تصرفات الزعيم الكوري الشمالي مجرد "عروض".

وقال روبيو في مقابلة مع قناة التلفزيون ABC News: "في نهاية المطاف، أنا واثق من أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لا يريد نزع السلاح النووي ولن يتخلص من الأسلحة النووية، لكنه يريد أن يجعل الأمر يبدو وكأنه زعيم منفتح وأنه سلمي وعاقل".

وأضاف السيناتور أن كل هذا مجرد عرض. كيم أطلق سراح ثلاثة أمريكيين كانوا أبرياء، وفجر موقعا في الغالب غير صالح…والأهم من هذا الموقع الذي فجره كان حقل اختبارات. وهو قادر على اختبار الأسلحة في أي مكان".

وتابع ماركو روبيو أيضا أن كيم جونغ أون متعلق نفسيا بأسلحته النووية، فبفضل الأسلحة هو يشعر بأنه "إنسان ذو نفوذ".

وأمر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في وقت سابق، بناء على طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعفو والافراج عن ثلاثة أمريكيين محتجزين في البلاد.

وفجرت الوزارات العسكرية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم 24 مايو أيار ثلاثة مناجم اختبار في موقع التجارب النووية في بيونغوري، ودمرت أيضا مراكز المراقبة الأرضية، والمنشآت الأمنية، ومرافق الصيانة الأخرى.

وألغى ترامب القمة مع كيم جونغ أون الأسبوع الماضي، المقرر عقدها في 12 يونيو حزيران ، لكنه قال في وقت لاحق إن القمة يمكن أن تتم. واستؤنفت المفاوضات حول عقد القمة في نهاية الأسبوع الماضي.