حملة عالمية لمعاقبة راموس لتسببه بإصابة صلاح

جهينة نيوز

أطلق مشجعو نادي ليفربول الإنكليزي حول العالم حملة، يدعون فيه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لمعاقبة الإسباني سيرجيو راموس، قائد نادي ريال مدريد الإسباني لإيذاء اللاعب المصري المحترف في صفوف الريدز محمد صلاح.

ولاقت الحملة التي أطلقها مشجعو النادي الأحمر حول العالم صدى كبيرًا، ليصل عدد الموقعين لـ400 ألف شخص.

يذكر بأن العريضة تم إطلاقها ليلة السبت 26 مايو/حزيران.

وبحسب المسؤولين عن العريضة فإن راموس قصد إيذاء صلاح من خلال دفعه للسقوط مع إبقاء ذراع اللاعب المصري تحت إبطه، ليتعرض المصري لإصابة حرمته من إكمال المباراة، و تهدد مشاركته في كأس العالم، المقبل.

وأضافت الحملة بأن راموس يمثل نموذجا سيئا لأجيال المستقبل القادمة من لاعبي كرة القدم، فهو يستخدم الحيل التي تخالف قواعد "اللعب النظيف" للفوز بالمباريات.

يذكر بأن المصري صلاح تعرض لإصابة تسبب بها الإسباني أدت لإستبداله ولم يتمكن من متابعة المباراة النهائية التي جمعت فريقه بريال مدريد الإسباني في نهائي دوري الأبطال.