نتنياهو يجدد مطلبه بخروج إيران من الأراضي السورية بأكملها!

جهينة نيوز

جدد رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، دعوته لخروج إيران من كل الأراضي السورية، لافتا إلى أن صواريخ إيران بعيدة المدى قادرة على تهديد أمن إسرائيل.

وقال نتنياهو في بيان اليوم "نطالب بخروج إيران من الأراضي السورية بأكملها، وإسرائيل ليست طرفا في أي تفاهمات".مشددا على أن " إسرائيل لن تسمح لإيران بالتموضع عسكرياً في سوريا ولن تسمح بتحويل أسلحة من سوريا إلى لبنان".

ولفت نتنياهو إلى أن "الصواريخ البعيدة المدى التي تعمل إيران على نصبها في سوريا ستهددنا أيضا لو نصبت على بعد عدة كيلومترات من جنوب سوريا".

سبوتنيك