سورية تتفق مع ابخازيا واوسيتيا الجنوبية على اقامة علاقات دبلوماسية على مستوى سفارة

الثلاثاء, 29 أيار 2018 الساعة 12:37 | سياسة, محلي

سورية تتفق مع ابخازيا واوسيتيا الجنوبية على اقامة علاقات دبلوماسية على مستوى سفارة

جهينة نيوز

اعلنت وزارة الخارجية والمغتربين انه تم الاتفاق بين سورية وابخازيا واوسيتيا على تبادل الاعتراف واقامة علاقات دبلوماسية على مستوى سفارة.

وقال مصدر رسمي في الوزارة اليوم.. //تجسيدا للارادة المشتركة في تطوير العلاقات بين الجمهورية العربية السورية وكل من جمهورية ابخازيا وجمهورية اوسيتيا الجنوبية وتقديرا لمواقفهما الداعمة ازاء العدوان الارهابي الذي تتعرض له سورية فقد تم الاتفاق بين الجمهورية العربية السورية وكل من جمهورية ابخازيا وجمهورية اوسيتيا الجنوبية على تبادل الاعتراف واقامة علاقات دبلوماسية على مستوى سفارة//.


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