رحلة إضافية بين القاهرة ودمشق على متن الخطوط الجوية السورية في عيد الفطر

جهينة نيوز

وجه وزير النقل المهندس علي حمود برحلة إضافية على متن الخطوط الجوية السورية بمناسبة عطلة عيد الفطر السعيد، بين القاهرة ودمشق تلبية للطلب الكبير على الحجز والسفر من القاهرة إلى دمشق.

وتسير رحلة إضافية وبالطراز العريض A340 وذلك يوم الثلاثاء الواقع بتاريخ 12حزيران القادم بين القاهرة ودمشق على الشكل التالي :

- إقلاع دمشق الساعة 1900مساءً بتوقيت دمشق.

- وصول القاهرة الساعة 2000 مساءً بتوقيت القاهرة.

- إقلاع القاهرة الساعة 2130 ليلاً بتوقيت القاهرة.

-وصول دمشق الساعة 0020 بعد منتصف الليل بتوقيت دمشق.