افتتاح طريقي “حمص حماة”و“حمص مصياف” قبل عيد الفطر .. وسدي الرستن والحولة بحالة جيدة!

جهينة نيوز

أكد طلال البرازي محافظ حمص خلال اجتماعه مع ممثلي مكاتب الأمم المتحدة العاملة في محافظة حمص اليوم الثلاثاء أن طريق عام حمص – مصياف سيكون مفتوحا أمام حركة العبور و السيارات قبل عيد الفطر المبارك و أن الطريق الدولي حمص – حماة سيتم افتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة، لافتا إلى أن كل من سدي الحولة والرستن لم يتعرضا لأي تخريب و هما بحالة فنية جيدة.

واوضح البرازي أن معمل الأسمنت في مدينة الرستن بريف حمص الشمالي سيعود للإنتاج خلال العشرة أيام القادمة ، مؤكدا على الدور الكبير الذي تمارسه المنظمات الدولية في دعم جهود الحكومة و تقديم الدعم و المساعدة للمناطق المحتاجة .

و استعرض المحافظ خلال ترأسه الاجتماع واقع الخدمات و الاحتياجات الأساسية التي قامت الجهات و المؤسسات الخدمية الحكومية بتأمينها لأهالي الريف الشمالي بعد تحريره من الإرهاب و عودة الأمان و الاستقرار إليه ، مؤكدا على استمرار الجهود لإعادة كافة الخدمات لمناطق الريف الشمالي ، مشيرا إلى الاستقرار الذي تعيشه المنطقة في ظل تفعيل مراكز الشرطة و انتشار رجال الشرطة في كافة المناطق .

و بين المحافظ أنه تم البدء بتقييم وضع المؤسسات و الدوائر الحكومية من أجل المباشرة بإعادة تأهيلها و ترميمها تمهيداً لإعادة العمل فيها ، كاشفا أن معظم الوحدات الإدارية في مختلف البلدات و المناطق بالريفين الشمالي و الشمالي الغربي باشرت عملها ، و أن مديرية التربية بالمحافظة بدأت بدراسة واقع المدراس لتأهيلها بشكل سريع لاستقبال الطلبة و الاستفادة من المدارس الجاهزة خلال فصل الصيف لترميم الفجوة التعليمية لدى الطلبة .

من جهتهم أكد عدد من ممثلي مكاتب الأمم المتحدة العاملة في حمص استعداد المنظمات الأممية على تقديم الدعم و المساعدة و إيصال الاحتياجات الأساسية لكل المواطنين أينما تواجدوا ، مشيرين إلى أنه سيتم وضع الخطط و البرامج الإنسانية و الإغاثية بالتنسيق مع الحكومة السورية .

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