القضاء على 8 مسلحين والقبض على 64 مطلوبا في سيناء

جهينة نيوز

أعلنت القيادة العامة للقوات المصرية في بيان القضاء على 8 مسلحين، والقبض على 64 مطلوبا، وتدمير سيارتين محملتين بالذخائر، بالإضافة إلى مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وأعلنت قيادة القوات العامة في البيان الـ23 للعملية العسكرية الشاملة، التي تقوم بها القوات المسلحة في سيناء، لتطهير شمال ووسط شبه الجزيرة، من البؤر الإرهابية، أنها ضبطت 15 خزنة وبندقية قناصة و480 طلقة في منطقة السلوم.

كما عثرت القوات على مخزن أسلحة جنوب مطروح يحتوي على 544 مسدسا و6 بنادق، ودمرت عددا من مزارع الحشيش المخدر، وهدمت 80 وكرا عثر بداخلها على عبوات ناسفة وذخائر.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، مقتل جندين وإصابة ضابط و3 جنود خلال هذه العمليات المتلاحقة.

المصدر: الأهرام