المندوب الامريكي ينسحب من مؤتمر نزع السلاح احتجاجاً على ترؤس سوريا له

جهينة نيوز

أفادت قناة روسيا اليوم بأن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة في جنيف، روبرت وود، انسحب من مؤتمر نزع السلاح احتجاجا على ترؤس سوريا له.

وقالت القناة إن السفير الأمريكي عاد إلى الجلسة بعد انتهاء كلمة سوريا للإدلاء بكلمة.

واحتجت عدة حكومات غربية على تولي سوريا الرئاسة الدورية لمؤتمر نزع السلاح وطالبت بمنعها من رئاسته، في الوقت الذي أكد فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنه لا يستطيع أن يغير قانون التناوب.

واستنكرت الولايات المتحدة وبريطانيا اللتان شنتا عدوانا بالاشتراك مع فرنسا في أبريل نيسان الماضي على سوريا رئاستها للمؤتمر بذريعة أن الحكومة السورية لم تتخلص من كامل ترسانتها من الأسلحة الكيميائية.

المصدر: RT