طاقم التحكيم السعودي مستبعد من كأس العالم!

جهينة نيوز

استبعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الحكام السعوديين من إدارة مباريات كأس العالم المقرر إقامتها في روسيا صيف العام الحالي.

فبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية فإن خطابا وصل للاتحاد السعودي لكرة القدم، يعلمهم باستبعاد الطاقم التحكيمي السعودي من إدارة مباريات كأس العالم. وذلك على خلفية إيقاف حكم الساحة فهد المرداسي من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم على خلفية قضية اتهامه بالرشوة.

حيث استبعد كل من الحكمين المساعدين عبد الله الشلوي و محمد العبكري، فبحسب قانون "الفيفا" الذي يتطلب وجود ثلاثة حكام من بلد واحد.

ووجود حكمي الساحة ليس له فائدة في ظل استبعاد المرداسي.