طرد مشبوه يتسبب بإخلاء مبنى مجلس الشورى الإيراني

جهينة نيوز

أخلت السلطات الإيرانية صباح اليوم الثلاثاء مبنى مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، بعد عثورها على طرد مشبوه بالقرب منه.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن قوات أمن البرلمان أغلقت المبنى في تمام 8:30 بالتوقيت المحلي، بعد العثور على طرد مشبوه أمام مدخل مجلس الشورى، مضيفة أن السلطات تأكدت لاحقا أن الطرد خال من المتفجرات.

وأوضحت أنه فور العثور على الطرد المشبوه أعلنت حالة الطوارئ في المجلس وأغلقت أبوابه أمام المراسلين والمواطنين لمدة ساعة.

جدير بالذكر أن أعضاء المجلس كانوا يعقدون جلسة لحظة العثور على الطرد المشبوه من قبل فريق الحماية الأمنية الخاصة بالمجلس.

المصدر: وسائل إعلام إيرانية