روسيا والصين تتجهان لتحقيق شراكة استراتيجية في مجال الطاقة

جهينة نيوز

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ايغور مورغولوف ان روسيا والصين تمضيان الان باتجاه تحقيق شراكة استراتيجية في مجال الطاقة تعود بالفائدة على أمن الطاقة العالمي.

وقال مورغولوف اليوم في افتتاح المؤتمر الدولي روسيا / الصين والتعاون في العهد الجديد إن "أحد العناصر

المهمة للغاية للشراكة بين البلدين هو التعاون في مجال الطاقة وفي الواقع يمكننا القول إن بلادنا تتجه نحو تشكيل تحالف استراتيجي في هذا المجال ونامل في أن تعطي زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للصين الشهر

القادم دفعة جديدة لتحقيق ذلك".

وأشار مورغولوف الى ان التبادل التجاري بين روسيا والصين يمكن ان يصل إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2020 موضحا ان الصين تمكنت من تعزيز موقعها كشريك تجاري واقتصادي كبير لروسيا.

ومن المقرر ان يتوجه الرئيس بوتين إلى الصين الشهر القادم في زيارة دولة للمشاركة في قمة قادة منظمة شنغهاي للتعاون التي ستعقد في مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية في ال9 و ال10 من حزيران القادم.

نوفوستي