117 مليار دولار عائدات صناعة الطيران المدني بالصين خلال العام الماضي

جهينة نيوز

أظهرت الاحصاءات الرسمية لجهاز الطيران المدني في الصين ارتفاع عائدات صناعة الطيران المدني خلال العام الماضي إلى حوالي 117 مليار دولار.

ونقلت وكالة الانباء الصينية شينخوا عن النشرة الإحصائية الرسمية الصادرة عن مصلحة الدولة للطيران المدني.. ان عائدات صناعة الطيران سجلت زيادة سنوية بنسبة 3ر15 بالمئة بينما سجل إجمالي أرباح الصناعة زيادة قدرها 4ر12 بالمئة خلال العام الماضي مقارنة بعام 2016.

وأشارت النشرة إلى أنه بلغ عدد شركات الطيران في الصين بحلول نهاية العام المنصرم 58 شركة تقدم الخدمات على 4418 خطا جويا وبلغ أسطول الطيران المدني 3296 طائرة و229 مطارا معتمدا.

من جهته توقع اتحاد النقل الجوي الدولي في تقرير له أن تتجاوز الصين الولايات المتحدة لتصبح أكبر سوق للطيران المدني في العالم بحلول عام 2022 .