وزير السياحة يكشف عن الية جديدة لتقييم المنشآت من المستويات كافة

جهينة نيوز

كشف وزير السياحة المهندس بشر يازجي عن آلية جديدة لتقييم المنشآت السياحية، والتي ستتمّ وفقاً لعدد الشكاوى والمخالفات وعلى مدى رضى المرتادين للمنشآت، مطالباً أصحاب المنشآت خلال اجتماعه بإدارة مديريات المنشآت والجودة أمس بضرورة تحديث البيانات الخاصة بمنشآتهم.

وبالتوازي مع ما سبق حذّر الوزير مديريات السياحة في المحافظات من أنه ستتمّ محاسبة المقصّرين فيها عن أي خلل أو تقصير في موضوعي وجود البيانات المتكاملة للمنشآت والرقابة السياحية. وكان يازجي قد بحث خلال الاجتماع، الإجراءات المتخذة في كافة المحافظات، وإجراءات الرقابة الوقائية والتشدّد بالمخالفات والتقيد بالشروط الصحية والأسعار والإعلان عنها على الطاولات بشكل لائق وواضح، كما تابع الخطوات التجريبية للضبط الإلكتروني، وأكد دعم المديريات بالكوادر الكفوءة، مشدداً على الدقة بقواعد البيانات لكافة أنواع المنشآت وتجديدها اللحظي.

كما ناقش متابعة الرقابة على المسابح والشواطئ والخدمات والتقيد بالأسعار ووجود المنقذين وخدمات الأدواش والحمامات اللائقة والإعلان عن أماكن الشواطئ المخصّصة، بالتنسيق مع محافظتي طرطوس واللاذقية ومديرية الأملاك البحرية وعدم التساهل مع أية مخالفة.

ووجّه يازجي مديريات السياحة بالمتابعة اليومية مع كافة المحافظات والوحدات الإدارية، لتأمين واستثمار الأماكن للمتنزهات السياحية وألعاب الأطفال فيها بشكل مباشر أو طرحها للاستثمار وفقاً لشروط ومعايير المتنزهات الصادرة وفقاً للقرار الناظم ، وكذلك شدّد على متابعة الرقابة على مكاتب تأجير الشاليهات والسكن السياحي وعدم السماح للمكاتب غير المرخصة أصولاً وعلى جودة الخدمات والأسعار الملائمة.

ولفت الوزير إلى أهمية إتاحة الفرصة أمام جميع أصحاب المنشآت والمستثمرين في اللاذقية وطرطوس للترشح لانتخابات غرف سياحة اللاذقية وطرطوس والاستثناء من بعض شروط الترشح للوصول لغرف ترتقي بسوية القطاع السياحي بعد أن تمّ فصل الغرفتين.

وفي سياق متصل نظمت وزارة السياحة 25 ضبطاً بحق المنشآت السياحية المخالفة فيما يتعلق بوجبات الإفطار والسحور وأسعارها ومطابقتها للمعايير والشروط الصحية، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، وهذا الرقم هو حصيلة 50 جولة رقابية شملت جميع المحافظات السورية، وكانت نتيجة حملتها الرقابية المكثفة التي أطلقتها الوزارة بداية الشهر الفضيل. كما تقوم الوزارة بتسيير 15 ضابطة بشكل يومي على الفنادق والمطاعم بهدف تشديد الرقابة والتقيّد بالشروط الصحية ومطابقتها للأسعار وفق التصنيف والمعايير التي وضعتها الوزارة، كما يتمّ التحقيق في كل الشكاوى ومعالجتها بشكل كامل.

صحيفة البعث