مصرع صحفيين اثناء تغطيتهما آثار عاصفة مطرية بولاية أمريكية

الثلاثاء, 29 أيار 2018 الساعة 10:58 | مجتمع, أخبار المجتمع

مصرع صحفيين اثناء تغطيتهما آثار عاصفة مطرية بولاية أمريكية

جهينة نيوز

لقي صحفيان حتفهما اثناء تغطيتهما آثار عاصفة مطرية في مقاطعة بولك بولاية نورث كارولاينا الأمريكية.

ونقلت رويترز عن محطة /دبليو واي إف إف/ التلفزيونية ان المذيع مايك مكورميك والمصور الصحفي آرون سميلتزر لقيا حتفهما بعد أن سقطت شجرة على سيارتهما على طريق سريع اثناء عملهما في مقاطعة بولك.

بدوره اكد جيفري تينانت مدير الإطفاء في تريون مصرع الصحفيين موضحا انه توجه الى موقع الحادث بعد تلقي اتصال هاتفي يفيد بوقوع حادث ليكتشف جثتيهما.

وكانت السلطات الامريكية اعلنت خلال اليومين الماضيين حالة الطوارىء في ولايات فلوريدا وميسيسبي والاباما جراء عاصفة البترو شبه المدارية فيما تم اجلاء الاف الاشخاص من سكان ولاية فلوريدا وسط مخاوف من تصاعد قوة العاصفة أثناء توجهها شمالا عبر خليج المكسيك مقتربة من الولاية.


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