شاومي تحتفل بذكرى تأسيسها وتطلق هاتفاً مميزاً

جهينة نيوز:

ذكرت مصادر مقربة من "شاومي" الصينية أن الشركة عازمة على إطلاق هاتف مميز في الذكرى الثامنة لتأسيسها.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف "Mi 8" بمعالج ثماني النوى "Snapdragon 845"، ومعالج رسوميات "Qualcomm Adreno 630"، بالإضافة لميزة الشحن السريع للبطارية "Quick Charge 4.0" التي ستشحن 50% من بطاريته في غضون 15 دقيقة فقط.

كما من المفترض أن يزود الهاتف بشاشة OLED بمقاس "5.8" بوصة وأبعاد "18:9" ودقة عرض "1080/2160" بيكسل، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 19 ميغابيكسل، وأخرى أمامية مزدوجة بدقة 12 ميغابيكسل.

وتزود النسخة الأولى منه بذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 غيغابايت من المفترض أن تطرح بسعر 440 دولارا فقط. أما النسخة الأخرى بذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 غيغابايت فيتوقع طرحها بـ 500 دولار.

المصدر: لايف. رو