ما قيمة التعويضات التي سيدفعها ريال مدريد لصلاح؟

جهينة نيوز

في سابقة بتاريخ كرة القدم دخل محام مصري على خط الالتحام الذي حصل بين مدافع ريال مدريد سيرجيو راموس ونجم ليفربول محمد صلاح، معلنا تقديمه بلاغا إلى الفيفا ضد قائد الملكي لتسببه بإصابة الملك المصري.

واللافت أن المحامي باسم وهبة بين أنه تقدم بالبلاغ على الموقع الرسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وإذا ثبتت نية الإصابة لدى راموس فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقا للقانون الرياضي.

أما التعويضات التي قد تصل إلى أكثر من مليار يورو -بحسب المحامي- فسيدفعها ريال مدريد وستكون مقابل الأضرار النفسية التي تعرض لها صلاح والأضرار النفسية التي لحقت بجمهوره.

وأكد المحامي أن التعويضات ستوجه لصندوق "تحيا مصر" الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وخرج النجم المصري مصابا بكتفه بعد نصف ساعة فقط من انطلاق نهائي أبطال أوروبا الذي جمع الملكي وليفربول السبت الماضي.

ورغم الشكوك بشأن مشاركته في مونديال روسيا أعلن طبيب منتخب مصر أنه سيغيب ثلاثة أسابيع فقط، وسيلحق بمنتخب الفراعنة في البطولة العالمية.