اعتقال خليتين ارهابيتين في طهران

جهينة نيوز

اعلن قائد فيلق محمد رسول الله التابع للحرس الثوري في طهران العميد محمد رضا يزدي عن اعتقال اعضاء خليتين ارهابيتين كانتا تعتزمان القيام بعمليات تخريبية في طهران.

واضاف العميد محمدرضا یزدي، في تصريح ادلى به للصحفيين على هامش مراسم التنسيق في عمل لجان تكريم ذكرى رحيل الامام الخميني ان هاتين الخليتين الارهابيتين كانتا تخططان للقيام بعمليات تخريبية في الذكرى الثلاثين لرحيل قائد الثورة الاسلامية الكبير.

وتابع: ان جهوزيتنا على مستوى رفيع وسنوجه صفعة حازمة للاعداء في حال ارادوا القيام بنشاطات تخريبية.

واكد استتباب الوضع الامني في كافة مدن ومناطق البلاد بفضل الجهوزية الرفيعة التي تتسم بها القوات المسلحة والاجهزة الامنية.