صواريخ باليستية تستهدف معسكرات العدوان السعودي في الساحل الغربي

الثلاثاء, 29 أيار 2018 الساعة 09:58 | سياسة, عالمي

صواريخ باليستية تستهدف معسكرات العدوان السعودي في الساحل الغربي

جهينة نيوز

أطلقت وحدة القوة الصاروخية اليمنية للجيش واللجان الشعبية صباح اليوم الثلاثاء دفعة من الصواريخ الباليستية استهدفت تجمعات وتعزيزات معسكرات العدوان السعودي الإماراتي.

وأكد مصدر عسكري حسب موقع قناة العالم تعرض معسكرات الغزاة والمرتزقة لضربة مؤلمة بدفعة من الصواريخ الباليستية في الساحل الغربي مؤكداً إصابة الأهداف بدقة عالية مخلفة مئات القتلى والجرحى، بينهم قيادات رفيعة من الغزاة والمرتزقة

وأكد المصدر إصابة قوى العدوان و الغزاة بحالة من الهلع والإنهيار الكبير في صفوفها، لافتاً إلى أن تجمعات الغزاة والمرتزقة كان يتم تحضيرها للهجوم على مواقع بالساحل الغربي


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