رئيس مالي يترشح لولاية ثانية

الثلاثاء, 29 أيار 2018 الساعة 09:54 | سياسة, عالمي

رئيس مالي يترشح لولاية ثانية

جهينة نيوز

أعلن ديوان الرئاسة في باماكو ان رئيس مالي ابراهيم ابو بكر كيتا سيترشح لولاية ثانية في الانتخابات المقررة في نهاية تموز القادم والتي سينافسه فيها ما لا يقل عن 15 مرشحا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الرئاسة قولها في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر اليوم إن الرئيس ابراهيم ابو بكر كيتا ادلى من مقر اقامته في سيبينيكورو بضاحية باماكو باعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 29 تموز القادم.

ومنذ اكثر من شهرين اعلن تحالف يضم عشرات المنظمات والاحزاب المنتمية الى الاكثرية الحاكمة دعمها لترشح كيتا لولاية ثانية لكن الاخير لم يكن قد اعلن رسميا قراره خوض الانتخابات المقبلة.


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