مباراة ودية بين تونس والبرتغال تنتهي بالتعادل

الثلاثاء, 29 أيار 2018 الساعة 09:45 | رياضة, كرة القدم

مباراة ودية بين تونس والبرتغال تنتهي بالتعادل

جهينة نيوز

تعادل المنتخب التونسي مع نظيره البرتغالي، بعدما تأخر بهدفين، قبل أن يحول النتيجة إلى 2-2، في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء امس الاثنين، ضمن استعدادت البلدين لنهائيات كأس العالم في روسيا، الشهر المقبل.

وسجل هدفي البرتغال كل من أندريه سيلفا (د 22) وجواو ماريو (د 35)، فيما أحرز هدفي تونس الثنائي أنيس البدري (د 39) وفخر الدين بن يوسف (د 64).

ويلعب منتخب تونس ضمن المجموعة السابعة للمونديال بجانب إنكلترا وبلجيكا وبنما فيما تلعب البرتغال في المجموعة الثانية إلى جوار إسبانيا والمغرب وإيران.


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