مولود اليوم 5/29: الثقة عنده سيف ذو حدين، مراقب مقاوم الشك، يثبت الثقة بنفسه لأنه دائماً يعطي فرصة للآخرين، يشغل نفسه بالآراء الغير، عاقل وحكيم بالفطرة، نظرة واقعية رزينة بالأمور، هادئ، صبور على المصاعب،يميل إلى عقلنة الأمور بالحدود القصوى، يحب التنقل والسفر، سنة مميزة ورائعة، تنهي الإحباط والتغلب على الذي مررت فيه، وجود بعض الفرص الجديدة، نشعر بالقدرة على مجابهة الحياة بموقع قوة، تخرج من وضع متأزم وتراجع، تحقق المبتغى، تسدد ديونك وتحرز أرباح، فرصة للتغيير الكبير، حظ بالعمل، تخرج للدنيا بعد فترة من العزلة، تستعيد صداقات قديمة، وللبعض زواج مدروس، وللبعض اهتمام بولد أو تغيير إقامة.

الحمل: تنشط في مجال اادراسة والسفر والاتصالات ولا سيما البعيدة، تشعر بقوة العاطفة، تجاوب الأحباء معك، تفرح لانفراج، ترتفع فرص النجاح اليوم، تشد عزيمتك وتقوم بخطوات مباركة، تتلقى اشارات ايجابية، يوم مناسب لاستعادة أنفاسك، بمعنى أوراق ومعاملات وزيارات استقبال وتوديع لك مولود الحمل.

الثور: تعيد تنظيم أمورك المالية المشتركة، والفرصة متاحة لمكسب مالي، مع ذلك خفف من نفقات متصاعدة، اطلب رأي الشريك قبل التمسك بقرار، تنشغل بمسائل مالية، هموم صحية وعائلية، باستطاعتك بحث موضوع قرض أو تمويل، ولا تهمل التفاصيل الدقيقة مولود الثور.

الجوزاء: يوم مناسب لتعزز شراكتك سواء بمجال العمل أو العاطفة، يمكن أن يكون توقيع عقد تجاري، يمكن أن توجه كلام جارح أو نابي أو بغير مطوحه لأي أحد، لذلك انتبه سوف تواجه خصم شرس، تشد المنافسة بينكم، لا تخالف القوانين كي لا تدان اليوم، يمكن وجود عرقلة أو تأجيل لك مولود الجوزاء.

السرطان: أنجز ما بوسعك من عمل متراكم دون مبالغة بذلك، انتبه لغذائك ولراحتك، تشعر بالاهاق بسبب كثرة الأعباء، نظّم عملك جيداًلا تهمل الواجبات، حاذر التبذير، تعالج مسائل مالية، تلاقي حلول للفواتير، وعملك اليوم أكثر مما كان مولود السرطان.

الأسد: اليوم صوتك مسموع، حظ لجانب، رغبتك بالتقرب للأحبة تعزز علاقة معهم، اليوم ترتب أوضاعك، تراجعت الأيام السابقة لأن اليوم سوف تصحح انطباعات عنك،وتثبت للمشككين طاقاتك، لا تستسلم للضغوطات لأن اليوم تحقق انجازات جيدة ويمكن أن يكون على صعيد معنوي أو مادي لك مولود الأسد.

العذراء: اليوم ادخال تعديل على مسكنك، تلاقي تعاون من أفراد عائلتك، يجب أن تهدأ من روعك، و اوقف التفكير قليلاً لأن اليوم يوجد عرقلة وتأجيل وقلق لا تختلق المشاكل ولا تخالف الرأي العام ولا تناقش بجفا بل بليونة تامة مولود العذراء.

الميزان: تنشط بسفر واتصالات مناسبة، و اجتياز امتحان، تعزز علاقتك مع اخ ومع جار، تكثر التنقلات والحركة والتواصل، فترة ممتازة لعقد مؤتمر أو القيام برحلة، لا تكثر المطالب، وتجنب اعتماد اسلوب فظ، وابتعد عن التحديات اليوم مولود الميزان.

العقرب: اليوم فرصة لمكسب مالي من عمل اضافي، كن حذر من نفقات، امتنع عن المشتريات الغير ضرورية، ناقش الموضوع المالي لأن اليوم ستتكلم بأمور مالية، لا تتسرع بأي استثمار قبل مراجعة التفاصيل، لا تبذر أموالك، يجب أن تكون عاقل ومتيقظ قبل التوقيع على العقود، حدد أهدافك اليوم مولود العقرب.

القوس: اليوم ثقتك بنفسك عالية، بادر لخطوات جديدة، اليوم تدعم مكانتك الاجتماعية، تحسم أمور، تقرر على جديد، تفرح لانفراج ولتسوية و تطوير، تلفت نظر الآخرين بأفكارك الخلاقة، سرعة بديهتك عالية، تنهي مفاوضات لمصلحتك اليوم مولود القوس.

الجدي: اليوم ينطلب منك الانتباه جيداً لصحتك لا تبالغ بانجاز ما لديك من عمل متراكم لأنك تعيش بدوامة من الكآبة والاحباط، يمكن اليوم فارغ من الطاقة نهارك، فترة فيها ارهاق و تقاعس، ابتعد عن الأجواء الصاخبة، كن ضمن الروتين، بمعنى الأماكن المكتظة ابتعد عنها، ابحث عن الهدوء مولود الجدي.

الدلو: اليوم مناسب لتعزز صداقات ولتحقق أمنيات بمساعدة الاصدقاء، يمكن أن تشارك بمناسبة سعيدة، يمكن أن تخوض تجربة اجتماعية جديدة مهمة، فرصة غربلة ومعرفة الأصدقاء اليوم للأعداء، أظهر انفتاح واهتمام لأنه نهار للدعوات واللقاءات وللأمنيات مولود الدلو.

الحوت: مناسب لمن يبحث عن عمل، وبالعمل ينجح بالدفع لمصالحه، يحافظ على انجازاته القائمة، يتلقى عرض، يجد نفسه بموقع مهم، كن عند حسن الظن لأن سوف تتجنب الانفعالات و القرارات المرتجلة والتصرفات العدائية، احذر بعض الحوادث لأن توجد مؤامرة عليك مولود الحوت، انتبه من بعض خيبات الأمل أو الاحباطات، حافظ على سمعتك الطيبة مولود الحوت.