جهينة نيوز

سجل مقطع الفيديو الخاص بأغنية "فيك لوف" (حب مزيف) المدرجة ضمن الألبوم الثالث لفرقة "بي.تي.إس" الكورية الجنوبية أكثر من 100 مليون مشاهدة على "يوتيوب" خلال تسعة أيام فقط.

ونقلت وكالة يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن شركة "بيغ هيت إنترتينمنت" للتسجيلات القول أمس الأحد إن عدد مرات تشغيل مقطع الفيديو لأغنية "حب مزيف" الذي تم الكشف عنه في الساعة السادسة مساء يوم 18 مايو (أيار) الجاري (0900 بتوقيت غرينتش) تجاوز 100 مليون مشاهدة حتى الساعة 0245 صباح اليوم.

وبإضافة هذا المقطع، تمتلك الفرقة 13 مقطع فيديو جذب كل منها أكثر من 100 مليون مشاهدة على يوتيوب .

يذكر أن ألبوم الفرقة الثالث "لوف يورسيلف :تير" تصدر قائمة أكثر الألبومات مبيعاً على موقع "آيتونز" في 65 منطقة حول العالم بعد طرحه، وتجاوزت مبيعات الألبوم مليون نسخة خلال أسبوع من طرحه.