جهينة نيوز

اقترحت اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي العام في طرطوس تحويل أرضية ملعب الأسد الرياضي بطرطوس من عشب طبيعي إلى عشب صناعي، والإسراع بعملية التعاقد من أجل تنفذ الأعمال الواردة في إضبارة ترميم صالات استاد الأسد الرياضي.

كما اقترحت اللجنة في كتاب موجه إلى رئيس الاتحاد الرياضي العام نشرته صحيفة الوطن التوجيه للعمل بالسرعة القصوى لإنشاء مدرج من الجهة الشرقية للملعب مقابل المدرج القائم، إضافة إلى التوجيه للعمل بالسرعة القصوى لإنشاء مظلة معدنية للمنصة الرئيسية في المدرج القائم.

وتأتي هذه المقترحات بعد الجولة التي قام بها رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم فادي دباس للملعب، تبين إثرها أن الملعب لا يصلح لإقامة الدوري الممتاز وبناء عليه تم الاقتراح بتجهيز الملعب للدوري الممتاز بالسرعة القصوى.