جهينة نيوز

بدأت المديرية العامة للموانئ – دائرة ميناء طرطوس بإصدار شهادة الخدمات البحرية والشهادة الطبية وتجديد دفاتر البحارة اعتباراً من يوم أمس الاحد 27 أيار الجاري بعد أن أنجزت كل الترتيبات الفنية اللازمة لإصدار الشهادة الطبية البحرية في دائرة ميناء طرطوس.

وبين مصدر في وزارة النقل أن هذه الخطوة تأتي في إطار تسهيل الإجراءات أمام المواطنين وتخفيف عناء السفر عنهم وتوفيراً للجهد والوقت خاصة أنه تم تدريب مهندسين من دائرة ميناء طرطوس لاحتساب الخدمات البحرية للبحارة لدى مديرية التفتيش البحري لاستكمال الإجراءات الإدارية بما يخص إصدار شهادة الخدمات البحرية وتجديد دفتر البحار حيث سيتم التنسيق بين دائرة ميناء طرطوس ودائرة التأهيل البحري في المديرية العامة للموانئ.

سانا