جهينة نيوز

أعلن مستشار المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا فيتالي ناعومكين اليوم الإثنين، أنه لم يتم بعد تحديد موعد المباحثات القادمة بشأن التسوية السورية في جنيف.

وقال ناعومكين للصحفيين، خلال الاحتفال بالمئوية الثانية لمعهد الاستشراق في أكاديمية العلوم الروسية: " لن تكون هناك جولة مقبلة للمباحثات السورية في القريب العاجل وستعقد فيما بعد."

وعن انعقاد جولة ثانية لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، قال ناعومكين: "هذا الاحتمال غير مستثنى".

هذا وصرح مكتب المبعوث الأممي لدى سوريا، ستافان دي ميستورا، لوكالة "سبوتنيك"، قبل ذلك، بأنه استلم قائمة المرشحين للجنة الدستورية من قبل الحكومة السورية.

ويذكر أن الجولة التاسعة من المباحثات السورية-السورية، كانت قد عقدت تحت رعاية الأمم المتحدة، في أواخر شهر كانون الثاني/ يناير الماضي في فيينا، ولم تشهد محادثات مباشرة بين وفدي الحكومة والمعارضة، واختتمت دون تحقيق نتائج ملموسة.