جهينة نيوز

أعلنت وزارة دفاع الكيان الإسرائيلي أن وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان سيزور موسكو يوم الخميس تلبية لدعوة الجانب الروسي وسيجري لقاء مع نظيره الروسي سيرغي شويغو.

وحسب بيان عن وزارة الدفاع الإسرائيلية نقلته صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية أن ليبرمان سيغادر الأربعاء إلى روسيا في زيارة عمل تلبية لدعوة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال المكالمة الهاتفية التي تمت نهاية الأسبوع الماضي.

وأفاد المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الإسرائيلي أنه سينضم إلى ليبرمان الجنرال تامير هايمان قائد الاستخبارات العسكرية وزوهار بالتي رئيس قسم الشؤون الأمنية والسياسية في الدفاع الإسرائيلية وعدد من مسؤولي وزارة الدفاع الإسرائيلية.

ولم تذكر تل أبيب أي تفاصيل عن طبيعة المناقشات بين الوزيرين التي تأتي على خلفية دعوات إسرائيل لإنهاء أي وجود عسكري إيراني في سوريا.