الدفاع الروسية تنفي أنباء اعتراض قاذفات لها لمقاتلتين إسرائيليتين فوق لبنان

الإثنين, 28 أيار 2018 الساعة 20:57 | سياسة, عالمي

الدفاع الروسية تنفي أنباء اعتراض قاذفات لها لمقاتلتين إسرائيليتين فوق لبنان

جهينة نيوز

نفت وزارة الدفاع الروسية الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام إسرائيلية والتي تدعي اعتراض قاذفات روسية لمقاتلتين إسرائيليتين في سماء لبنان.

وأكدت الوزارة أن "المعلومات التي نشرتها إحدى وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن "اعتراض" قاذفات "سو 43" الروسية لمقاتلتي "F-16" الإسرائيليتين في سماء لبنان مجرد حماقة هواة".

وأوضحت الدفاع الروسية أن قاذفات "سو 34" المتعددة الأغراض الروسية الموجودة في سوريا ضمن القوات الروسية لا تستخدم في عمليات اعتراض للأهداف الجوية ولا تنفذ مهام في المجال الجوي اللبناني".

المصدر: إنترفاكس


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