جهينة نيوز

اكد محافظ القنيطرة همام الدبيات خلال اجتماع لجنة الإغاثة الفرعية اليوم ضرورة وضع ضوابط لمراكز الإيواء لاستقرارها والاهتمام بالمقيمين فيها وخصوصاً الأطفال من ناحية متابعة تحصيلهم الدراسي وعدم تسربهم وتسليحهم بسلاح العلم والمعرفة.

بدوره كشف عضو المكتب التنفيذي زايد الطحان نقلا عن صحيفة الوطن او لاين أن إعادة تأهيل منازل المواطنين العائدين إليها في سبينة والذيابية على نفقة المنظمات الدولية وفق أسس تم اعتمادها والأولوية لأسر الشهداء والجرحى والأشد فقراً، متوقعاً المباشرة بالعمل خلال الأسبوع المقبل.

وأشار الطحان إلى إعادة ترميم المراكز الصحية في الذيابية والمنحة المقدمة للمحافظة والمكونة من مواد إغاثية.