جهينة نيوز

كشفت مصادر مالية أن المصرف المركزي يتجه إلى فتح كوات له في فروع إدارة الهجرة والجوازات خاصة بدفع الرسم القنصلي لجوازات السفر المتعلقة بالمغتربين سواء كان تجديداً أم إصداراً.

وتوقعت المصادر أن يبدأ العمل بها اعتباراً من الشهر القادم على أن تكون البداية في دمشق، مشيرة إلى أن فرع الهجرة بدمشق جهز المكان المناسب لذلك وأنه في انتظار تأمين الأجهزة الإلكترونية.

ورأت المصادر أن فتح فروع للمركزي في الهجرة سيساعد كثيراً في اختصار الإجراءات والوقت على ذوي المغتربين الذين يتكفلون بتجديد أو إصدار جوازات السفر لذويهم.

الوطن اون لاين