جهينة نيوز

قررت الدوحة فرضَ حظرٍ فوري على استيراد المنتجات والبضائع من السعودية والإمارات والبحرين ومصر مع حملات تفتيش على جميع المحلات والمجمعات الاستهلاكية لتطبيق القرار.

وحسبما افاد موقع روسيا اليوم انه في الوقتِ الذي تشارف فيه الأزمةُ الخليجية على طي عامها الأول بما شهدته من مقاطعةٍ وحربٍ إعلاميةٍ وسباقٍ للحشد الدبلوماسي في عواصم العالم يعلنُ وزيرُ الخارجية البحريني أن المعطيات لا تشير إلى حلٍ قريب ويتهمُ الدوحةَ بتدويل الأزمة ، بدل حلها في إطارِ مجلسِ التعاون فما دلالات الخطوةِ القطرية على منحى الصراع ؟ و ما مصير قائمةِ الشروط التي وضعتها الدولُ الأربع لإنهاء المقاطعة ؟ وفي أي اتجاه ستسير الأزمة في ظل هذه التطورات؟