جهينة نيوز

نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اليوم الاثنين، المعلومات التي تم تداولها حول إجراء محادثات غير مباشرة بين إيران وإسرائيل.

وعلق قاسمي على التقارير الإعلامية حول هذا الأمر قائلا "لا تعترف جمهورية إيران الإسلامية بإسرائيل، وتعتبر مثل هذه التصريحات أكاذيبا وتضليلا متعمدا. بحسب وكالة "إرنا".

وأضاف قاسمي "بالتزامن مع خيانة بعض الدول العربية بحق القیم الفلسطینیة جاءت هذه الأنباء المفبركة لحرف الرأي العام العالمي عن الجرائم الأخيرة للكيان الصهيوني.

وفي وقت سابق زعمت صحيفة "إيلاف"، أن مفاوضات سرية جرت بين إسرائيل وإيران في عمّان بوساطة أردنية، أفضت في النهاية إلى التزام إيراني بعدم المشاركة في معارك جنوب غربي سوريا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة إنه "في نهاية الأسبوع الأخير، تواجد في إحدى غرف فندق في العاصمة الأردنية السفير الإيراني لدى المملكة ومجموعة من الأمنيين الإيرانيين، وفي غرفة أخرى مسؤولون أمنيون إسرائيليون، بينما تنقل وسيط أردني بين الغرفتين، حاملا معه رسائل من وإلى الطرفين".