اوروبا مهتمة بالحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران

الإثنين, 28 أيار 2018 الساعة 20:18 | سياسة, عالمي

اوروبا مهتمة بالحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران

جهينة نيوز

اعلنت منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، أن وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي ناقشوا التدابير للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران مؤكدة ان الاتفاق ليس مصلحة اقتصادية فحسب بل وحتى أمنية.

واضافت موغريني في مؤتمر صحفي مباشر من بروكسل اننا مهتمون بالحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران ويمكننا البناء عليه.

وشددت على أن أمن المنطقة يكون على المحك في غياب الاتفاق النووي مع إيران.

وقالت: الشركات الأوربية العاملة في إيران سيكون لها درع قانوني يحمي عملها.

وحول التطورات في غزة قالت موغريني: ناقشنا مع شركائنا الإقليميين الجهود من أجل تجنب فقد المزيد من الأرواح في غزة.


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