جهينة نيوز

أكد مصدر في وزارة الكهرباء الانتهاء من عمليات إصلاح مجموعة التوليد الأولى في محطة محردة الحرارية بريف حماة بعد توقف جميع المجموعات عن العمل مؤخرا.

وكانت عنفات "محطة محردة" توقفت عن العمل بعد استهدافها يوم الخميس الماضي بدفعة من القذائف الصاروخية مصدرها مسلحو ما يسمى تنظيم "جيش العزة" المنضوي في تحالف مع "جبهة النصرة" الإرهابي.

وتتابع الورش عملية إصلاح باقي مجموعات التوليد.

وتعد محطة محردة الحرارية من أهم المحطات الكهربائية في سوريا، وتولد طاقة باستطاعة نحو 200 ميغا واط يوميا، وتساهم في تغذية عدة مناطق وسط البلاد وصولا إلى محافظة حلب.