عودة العمل للمجموعة الاولى لمحطة توليد كهرباء محردة!

الإثنين, 28 أيار 2018 الساعة 19:50 | شؤون محلية, أخبار محلية

عودة العمل للمجموعة الاولى لمحطة توليد كهرباء محردة!

جهينة نيوز

أكد مصدر في وزارة الكهرباء الانتهاء من عمليات إصلاح مجموعة التوليد الأولى في محطة محردة الحرارية بريف حماة بعد توقف جميع المجموعات عن العمل مؤخرا.

وكانت عنفات "محطة محردة" توقفت عن العمل بعد استهدافها يوم الخميس الماضي بدفعة من القذائف الصاروخية مصدرها مسلحو ما يسمى تنظيم "جيش العزة" المنضوي في تحالف مع "جبهة النصرة" الإرهابي.

وتتابع الورش عملية إصلاح باقي مجموعات التوليد.

وتعد محطة محردة الحرارية من أهم المحطات الكهربائية في سوريا، وتولد طاقة باستطاعة نحو 200 ميغا واط يوميا، وتساهم في تغذية عدة مناطق وسط البلاد وصولا إلى محافظة حلب.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا