"نتنياهو": لا مكان للتواجد العسكري الإيراني في سوريا.. سأزور اوروبا لبحث ذلك!

جهينة نيوز

أعلن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيبحث خلال الأسبوع المقبل مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الملف النووي الإيراني وتموضع القوات الإيرانية في سوريا على مقربة من الحدود مع "إسرائيل".

وقال نتنياهو خلال جلسة لـ "حزب الليكود" الذي يترأسه ظهر اليوم الاثنين "سأزور أوروبا الأسبوع المقبل حيث ألتقي المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ومع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وربما أيضا مع تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية" وأضاف "سأبحث معهم صد الطموحات النووية الإيرانية وصد التمدد الإيراني في الشرق الأوسط وسأعرض موقفنا بأوضح الأشكال".

وتابع "لدينا خبرة طويلة كانت هناك سنوات حين وقفنا لوحدنا ضد هذين التهديدين وأعتقد أن الأمور قد تغيرت إيجابيا. وبطبيعة الحال سأعرض الأمور التي تعتبر ضرورية بالنسبة لأمن إسرائيل".

وأردف نتنياهو قائلا: "أما الشأن السوري فموقفنا واضح: نؤمن أن لا مكان لأي تواجد عسكري إيراني في أي جزء من الأراضي السورية. هذا يعكس ليس موقفنا فحسب بل يمكنني أن أقول بكل ثقة إن هذا الموقف يعكس أيضا مواقف أطراف أخرى في الشرق الأوسط وخارجه. هذا سيكون المحور الرئيس للمناقشات التي سأجريها هناك".