تفكيك وتفجير عشرات العبوات الناسفة والألغام في الحولة بريف حمص الشمالي

جهينة نيوز

عثرت وحدات الهندسة في الجيش اليوم خلال تمشيطها منطقة الحولة بريف حمص الشمالي على عشرات العبوات الناسفة والألغام وقامت بتفكيك العديد منها بينما فجرت الباقي بعد ضمان خلو المنطقة من السكان وذلك لتعذر تفكيكها.

وكانت وحدات الهندسة بالتعاون مع الجهات المختصة عثرت خلال تمشيطها قرى الريف الشمالي خلال الأيام الماضية على قذائف صاروخية وهاون متنوعة وألغام وبنادق حربية ورشاشات وأقنعة واقية من مخلفات الارهابيين.

وأعلن ريف حمص الشمالي خاليا من الإرهاب في الـ 16 من الشهر الجاري بعد رضوخ الإرهابيين وتسليم غير الراغبين بالتسوية أسلحتهم وذخيرتهم وإخراجهم إلى شمال سورية.

سانا