سفير الباكستان بدمشق: نقف إلى جانب سورية وندعم الحل السياسي للأزمة فيها

جهينة نيوز

أكد رئيس مجلس الشعب حموده صباغ أن الأولويات في سورية اليوم تتلخص بالقضاء على ما تبقى من بؤر إرهابية وإرساء المصالحات المحلية وضمان عودة الأهالي إلى المناطق التي هجروا منها جراء الإرهاب وإعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم سفير جمهورية باكستان الإسلامية راشد كمال حيث عبر صباغ عن أمله بتفعيل العلاقات البرلمانية بين البلدين لما فيه مصالحهما المشتركة خاصة أنه توجد الكثير من الروابط التاريخية بين سورية والباكستان.

بدوره أكد السفير الباكستاني دعم بلاده لوحدة الأراضي والشعب في سورية مشيرا إلى العلاقات التاريخية المميزة بين البلدين وجهود الباكستان في المحافل الدولية للوقوف إلى جانب سورية ودعم الحل السياسي للازمة فيها.

وهنأ السفير كمال الشعب السوري وجيشه وقيادته بالانتصارات التي تتحقق يوميا في دحر الإرهاب لافتا إلى أن بلاده عانت من الإرهاب المدعوم من قوى خارجية.