الهند: لا نلتزم بالعقوبات الأميركية الأحادية على إيران

جهينة نيوز

قالت وزيرة الخارجية الهندية "سوشما سواراج" اليوم الاثنين إن بلادها تلتزم فقط بالعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة وليس "العقوبات" التي تفرضها أي دولة أخرى مثل تلك التي أعلنتها الولايات المتحدة ضد إيران.

وانسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الشهر من الاتفاق النووي مع إيران وأمر بمعاودة فرض "العقوبات" الأميركية على طهران والتي كانت قد علقت بموجب الاتفاق المبرم في عام 2015.

وقالت سواراج خلال مؤتمر صحفي ردا على سؤال بشأن رد فعل الهند على قرار واشنطن ”الهند تلتزم فقط بعقوبات الأمم المتحدة وليس العقوبات التي تفرضها أي دولة من جانب واحد“.

وترتبط الهند بعلاقات سياسية واقتصادية طويلة الأمد مع إيران إذ أن ايران من أكبر موردي النفط للهند.

وفي وقت لاحق اليوم الاثنين ستجتمع سواراج مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي وصل نيودلهي بهدف حشد الدعم ضد رفض الولايات المتحدة للاتفاق النووي.

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