5 قتلى و5 جرحى في هجومين انتحاريين شمال نيجيريا

جهينة نيوز

أعلنت السلطات النيجيرية مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 7 آخرين في اعتداءين انتحاريين نفذتهما امرأتان يشتبه بانتمائهما إلى جماعة "بوكو حرام" في نيجيريا.

وقال مسؤول الأمن في وكالة إدارة الطوارئ في ولاية بورنو بيللو دانباتا إن إحدى المرأتين فجرت نفسها داخل منزل، فيما فجرت الثانية نفسها بالقرب من مسجد في منطقة ماشاماري في كوندوغا الواقعة على بعد 35 كلم جنوب غربي مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو، حين كان المصلون يستعدون لصلاة العشاء.

وأوضح المسؤول النيجيري أن ثلاثة أشخاص قتلوا في الهجومين وأصيب 7 آخرون بجروح ونقلوا للمستشفى لتلقي العلاج.

من جانبه، قال إبراهيم ليمان قائد جماعة مدنية تساند الجيش ضد بوكو حرام، إن جريحين توفيا في الطريق إلى المستشفى ما يرفع حصيلة القتلى إلى خمسة أشخاص.

المصدر: أ ف ب