30 ألف عائلة سورية مهددة بقطع المساعدات عنها في الاردن

جهينة نيوز:

أكدت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأردن أن 30 ألف عائلة سورية مهددة بانقطاع المساعدات عنها خلال شهر يوليو تموز المقبل.

وقال الناطق الرسمي باسم المفوضية الأممية في الأردن، محمد الحواري إن 30 ألف عائلة سورية مهددة بانقطاع المساعدات عنها في حال استمر العجز المالي على ما هو عليه الآن، مشيرا إلى أن المفوضية لم توفر سوى 28% من احتياجات الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في المنطقة في النصف الأول من عام 2018.

وأوضح الحواري أن مفوضية اللاجئين تقدر حاجتها من المساعدات النقدية بحوالي 6 ملايين دولار شهريًا، ما يعادل 250 دولار لعائلة واحدة مكونة من خمسة أشخاص، مشيرا إلى أن 85% من الأسر السورية في الأردن تعيش تحت خط الفقر المدقع.

وأطلقت المفوضية الأممية سابقا حملة إعلامية "ناس_ناس" خلال شهر رمضان الكريم لتسليط الضوء على معاناة اللاجئين في المخيمات وخارجها.

المصدر: aliqtisadi.com