مسابقة في المالية لتعيين 172عاملا من حملة الاجازة في الحقوق والاقتصاد أو ما يعادلها

الإثنين, 28 أيار 2018 الساعة 15:49 | شؤون محلية, أخبار محلية

مسابقة في المالية لتعيين 172عاملا من حملة الاجازة في الحقوق والاقتصاد أو ما يعادلها

جهينة نيوز

اعلنت وزارة المالية عن اجراء مسابقة لتعيين /172/ عاملا من الفئة الاولى من حملة الاجازة في الحقوق والاقتصاد أو ما يعادلها في الادارة المركزية ومديرياتها بالمحافظات.

وبينت الوزارة فى اعلانها ان الوظائف الشاغرة المطلوبة هى /دارس/ للعمل فى الادارة المركزية وفى قسمى الخزينة والاستعلام الضريبى بمديريات المالية بمحافظات /دمشق وريف دمشق وحلب وحمص وحماة ودرعا والحسكة والسويداء والقنيطرة/.

ويتم تقديم الطلبات الى ديوان وزارة المالية / الادارة المركزية / في دمشق وذلك اعتبارا من يوم /15/ تموز ولغاية نهاية الدوام الرسمى من 15/اب.

ودعت الوزارة الراغبين بالاطلاع على المزيد من التفاصيل لزيارة موقعها الالكتروني على الانترنت.


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