جونسون يدعو الى خروج بريطانيا بشكل كامل من الاتحاد الجمركي الاوروبى

جهينة نيوز

دعا وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الى خروج بلاده الكامل من الاتحاد الجمركي الاوروبي بعد /بريكست/ مشيرا الى ان ذلك من شانه ان يجعل بريطانيا تستعيد قوتها التجارية العالمية.

وقال جونسون في مقال نشرته صحيفة ديلي تلغراف اليوم "يمكننا انجاز اتفاق تجارى مهم مع الاتحاد الاوروبى يكون مفيدا للطرفين لكى نعود حقا من جديد لاعبين عالميين".

واشار جونسون الى انه حان الوقت لانجاز اتفاقات مع دول فى اميركا اللاتينية مثل تشيلى والبيرو والارجنتين مضيفا "لكي ينجح الامر علينا ان نخرج بالكامل من الاتحاد الجمركي للتكتل الاوروبي".

ويدفع جونسون ووزراء اخرون في الحكومة البريطانية باتجاه انفصال تام عن اكبر الشركاء التجاريين الحاليين لبريطانيا ما سيمكنها من توقيع اتفاقيات تبادل تجارى مع دول اخرى فى وقت تعانى الحكومة من انقسام حاد حول مشاريعها للشراكة التجارية المستقبلية مع الاتحاد الاوروبي بعد خروج بريطانيا منه.

وكانت بريطانيا باشرت رسميا في التاسع والعشرين من اذار من العام الماضي الية الانفصال عن الاتحاد الاوروبى بعد اشهر من الاستفتاء فى ال23 من حزيران 2016 والذى صوت خلاله البريطانيون بنسبة نحو 52 بالمئة لصالح خروج بلادهم من الاتحاد.