زيادة الرواتب والاجور ومكافحة الفساد ابرز مطالب مجلس اتحاد عمال دمشق

جهينة نيوز

طالب المشاركون في أعمال مجلس اتحاد عمال دمشق اليوم الاثنين بضرورة معالجة الواقع المعيشي للمواطن وضبط أسعار السلع والمواد الأساسية في الأسواق وخاصة خلال شهر رمضان الجاري حيث تشهد الاسواق ارتفاعاً غير مسبوق في الأسعار في ظل غياب شبه تام للرقابة التموينية وانتشار كبير للسلع المخالفة.

ودعوا الى زيادة الرواتب والاجور والاسراع بتطوير القطاع العام من خلال اجراءات حقيقية ورفده باليد العاملة الخبيرة وتأمين مستلزمات الانتاج من مواد اولية وحل مشكلة المخازين ورفد الشركات بالأموال اللازمة لتنفيذ خططها والاسراع بتأهيل المنشآت التي دمرتها التنظيمات الارهابية داعيين الى ايجاد حلول لمشكلات التأمين الصحي والتشدد في مكافحة الفساد بمختلف آلياته ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والحد من ارتفاع اسعار المشافي الخاصة.

وبين رئيس اتحاد عمال دمشق حاتم الجغصي ان انتصارات الجيش العربي السوري يجب ان تكون دافعا لبذل المزيد من الجهد والعمل وخلق زيادة في الانتاج تنعكس على الواقع الاقتصادي لافتاً الى ان عمال سورية لم يدخروا جهداً خلال الأعوام الماضية لتطوير وزيادة الإنتاج والدفاع عن منشآتهم مشيرا الى ضرورة رفع مقترحات وتقارير اقتصادية دورية عن واقع الشركات والمعامل وبشكل خاص التي عاودت الانتاج والتي تخدم بدورها العمل والعمال.

وفيما يتعلق بواقع القطاع الخاص اكد الجغصي ضرورة الاهتمام بعماله من خلال الجولات المستمرة على منشآته بالتعاون مع مفتشي العمل والتأمينات الاجتماعية وتعريف العمال والإدارات بالمنظمة العمالية وأهمية الانتساب لها والخدمات التي تقدمها وبالوقت ذاته التأكد من تطبيقها لقانون العمل واشراك العمال بالتأمينات الاجتماعية والالتزام بالتعليمات الخاصة بآلية الصرف.