عواصف رعدية في الهند تودي بحياة 8 أشخاص وإصابة 12 آخرين

جهينة نيوز

لقى ثمانية أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 12 آخرون جراء العواصف الرعدية التي ضربت ولاية جارخاند شرق الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن مسؤول في إدارة الكوارث بولاية جارخاند قوله اليوم إن “عواصف رعدية ضربت الولاية ما أدى إلى مصرع ثمانية أشخاص في العاصمة رانشى ومدن جيريده ورامجاره وكوديرما ولوهاردجا واصابة 12 اخرين كما اقتلعت اشجارا واعمدة كهرباء وأسطح العديد من المنازل” مشيرا الى أن العواصف الرعدية ستستمر في الولاية حتى الثانى عشر من حزيران المقبل.

من جهته لفت بى كيه ماندال المسؤول في الأرصاد الجوية إلى أن الرطوبة الغزيرة فى الجو سوف تتسبب بالعواصف الرعدية قبل هطول الامطار الموسمية.

وتخلف العواصف والأعاصير كل سنة ضحايا في الهند لكن تلك التي حصلت مطلع الشهر الجاري والتي راح ضحيتها 150 شخصا هي من بين الأكثر قوة في العقود الأخيرة.