من قام بالهجوم على قوات المدفعية والمستشارين الروس في دير الزور ؟

جهينة نيوز:

رجح رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما، فلاديمير شامانوف احتمال وقوف ما يسمى "المعارضة المعتدلة" خلف الهجوم على بطارية مدفعية في دير الزور مؤخرا.

ويعتقد الجنرال أن المسلحين الذين نفذوا الهجوم، نقلوا من قاعدة قوات "التحالف الدولي" في التنف.

وقال شامانوف: "من المحتمل جدا، أن هجوم دير الزور، الذي أسفر عن مقتل 4 عسكريين روس وإصابة 3 آخرين، تم تنفيذه من قبل ممثلي ما يسمى بالمعارضة المعتدلة الذين نقلوا مسبقا من قاعدة التنف. واضاف اننا نعرف أن "المعارضة المعتدلة تمثل اليوم عامل عدم استقرار، وينبغي عدم استبعاد قيامها بالاستفزازات".. "الحادث يشير إلى أن قاعدة التنف وغيرها من البقع الرمادية على أرض سوريا، تبقى مناطق لزعزعة الاستقرار.. وطبعا سيتم استخدام تدابير محددة تجاه هذه المناطق لاحقا، من أجل استعادة وحدة أراضي سوريا".

ويرى الجنرال، أن "الجماعات المسلحة تحاول عن طريق هذه الهجمات، خلق صعوبات وتعقيدات لكنها ستفشل". وشدد شامانوف على ضرورة التحلي باليقظة والحذر وتجنب الاسترخاء.

روسيا اليوم