عباس يغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء

جهينة نيوز

غادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس المستشفى الاستشاري برام الله، اليوم الاثنين بعد تماثلة للشفاء، حسبما أفادت وكالة "معا" الفلسطينية.

وأشارت الوكالة إلى أن عباس ألقى فور خروجه كلمة مقتضبة أمام الصحافيين في باحة المستشفى طمأن فيها الشعب الفلسطيني على صحته، معلنا أنه سيباشر عمله غدا.

وتمنى عباس في كلمته أن يصل الفلسطينيون إلى مبتغاهم بإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس، قائلا: "أتمنى من الله أن نصل لمبتغانا.. الدولة المستقلة وعاصمتها القدس".

وأشاد عباس بجهود أطباء وطواقم المستشفى، فضلا عن شكره للزعماء والقادة العرب وغير العرب الذين اتصلوا للاطمئنان على صحته.

وكان الرئيس الفلسطيني قد دخل المستشفى الاستشاري في رام الله، يوم الأحد قبل الماضي، بعد إصابته بالتهاب رئوي حاد تسبب في ارتفاع حرارته إلى 40 درجة مئوية.

المصدر: "معا"