الانتهاء من صيانة ميكانيكية لعنفة كهربائية في سد الفرات

جهينة نيوز

أنجزت الورشات الفنية في المؤسسة العامة لسد الفرات أعمال الصيانة الميكانيكية لعنفة التوليد الكهربائي رقم 7 في سد الفرات المتوقفة عن العمل منذ نحو عامين بعد الأضرار الكبيرة التي لحقت بمكوناتها جراء الاعتداءات الإرهابية.

وأكد مدير عام المؤسسة المهندس نجم البنية أن جميع أعمال صيانة وتأهيل العنفة تمت بأيد وخبرات محلية من مهندسي وعمال المؤسسة الذين تضافرت جهودهم وعملوا بشكل متواصل لنحو 3 أشهر لإعادة تأهيل العنفة ميكانيكياً وإصلاح واستبدال الأجزاء المتضررة.

ولفت مدير المؤسسة إلى أن الجهود تكللت بإنجاز مرحلة الصيانة الميكانيكية للعنفة وتتم حالياً مرحلة الإقلاع التجريبي لضمان جاهزيتها الفنية تمهيداً لإعادة وضعها في الخدمة وتوليد الكهرباء خلال الفترة القريبة القادمة موضحاً أن إجراء إعمال الصيانة بخبرات وطنية أسهم في توفير مبالغ كبيرة على الخزينة العامة للدولة.

وأشار المهندس البنية إلى أن استطاعة العنفة التي تم إصلاحها تبلغ 100 ميغا واط وسيكون لإعادة استثمارها دوراً إيجابيا في رفد الشبكة الكهربائية بكميات إضافية من الطاقة الكهربائية بما يوفرها للمواطنين والفعاليات الاقتصادية والخدمية والتنموية بشكل أفضل.

وتعرضت منشآت وآليات سد الفرات خلال الفترة الماضية لأضرار كبيرة نتيجة اعتداءات إرهابيي “داعش” وميليشيا “قسد” المدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ما تسبب بخروج العديد منها من الخدمة.

سانا