قرار اوروبي جديد بشأن العقوبات على سوريا!

جهينة نيوز

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، تمديد عقوباته المفروضة على الحكومة السورية لعام آخر.

وجاء في بيان لمجلس الاتحاد الأوروبي الذي يجتمع اليوم في بروكسل: "مدد المجلس إجراءات الاتحاد الأوروبي التقييدية ضد سوريا حتى 1 يونيو حزيران 2019" .

وأضاف: "قرر الاتحاد الأوروبي كذلك الحفاظ على تدابيره التقييدية ضد النظام السوري، تماشيا مع استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا" حسب تعبيره.

يشار إلى أن المجلس حدّث المعلومات المتعلقة ببعض الأشخاص والكيانات المدرجة أسماؤهم في القائمة، فأزال اثنين من الأشخاص المتوفين من القائمة. وتشمل القائمة الآن 259 شخصا و67 كيانا مستهدفين بحظر السفر وتجميد الأصول.

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