موغيريني: نعمل مع مصر والدول العربية لتلافي مقتل مزيد من الفلسطينيين

جهينة نيوز

أكدت المفوضة السامية للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن الاتحاد الأوروبي يعتزم العمل مع مصر والدول العربية من أجل تقريب وجهات النظر بين أطراف الصراع العربي الإسرائيلي.

وقالت موغيريني للصحفيين عقب وصولها إلى اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبية في بروكسل اليوم، "سنعمل مع مصر والدول العربية عموما من أجل محاولة تقريب وجهات النظر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأولا وقبل كل شيء نحاول العمل على تلافي مقتل الفلسطينيين".

وأضافت المفوضية السامية :"الأساس بالنسبة لنا الآن هو تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة".

هذا ويعيش قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أكثر من عشر سنوات في مواجهة عقوبات اقتصادية وقيود على الحدود والنقل، تفرضها إسرائيل وتدعمها مصر.

سبوتنيك