انخفاض الذهب مع تجدد آمال عقد قمة بين أمريكا وكوريا الشمالية

جهينة نيوز

نزلت أسعار الذهب للجلسة الثانية علي التوالي اليوم الاثنين مع انحسار التوترات السياسية بعدما أحيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآمال بعقد قمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1296.20 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما فقد الذهب في العقود الآجلة بالولايات المتحدة تسليم يونيو حزيران 0.6 بالمئة ليصل إلى 1295.60 دولار للأوقية.

وقال جون شارما الاقتصادي في بنك أستراليا الوطني ”يبدو أن هناك فرصة ما لعقد اجتماع بين زعيمي الولايات المتحدة وكوريا الشمالية ومن شأن ذلك أن يقلل التوترات الجيوسياسية ويحد من جاذبية الذهب“، مضيفا أن قوة الدولار تضغط ايضا على الأسعار.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات 93.961 مقتربا من مستوى 94.298 الذي سجله يوم الجمعة وهو الأعلى منذ 14 نوفمبر تشرين الثاني.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.47 دولار للأوقية.

وكسب البلاتين 0.8 بالمئة ليصل إلى 903.70 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 981.50 دولار