250 مهجر من مخيم الركبان في الاردن إلى مراكز الإيواء في عدرا

جهينة نيوز

وصل حوالي 250 شخصا إلى مراكز الإيواء في عدرا بالقرب من دمشق، قادمين من مخيم "الركبان" القريب من الحدود مع الأردن.

وقال ممثل مركز عدرا للصحفيين، إن المركز الروسي للمصالحة، وفّر للقادمين الجدد كل المعونة الطبية اللازمة. وأشار إلى أنه تم توفير الطعام ومياه الشرب للاجئين المذكورين.

ويقع مخيم "الركبان" داخل منطقة يسيطر عليها الجيش الأمريكي ولا يبعد كثيرا عن قاعدة "التنف" العسكرية الأمريكية. وأنشئ المخيم في عام 2014 بعد أن أغلقت السلطات الأردنية، الحدود أمام اللاجئين السوريين لاعتبارات أمنية واقتصادية.

وتحدث القادمون، عن الوضع في مخيم "الركبان" حاليا ووصفوه بالقريب من "الكارثة الإنسانية".

المصدر: نوفوستي